Juventusnews24.com - Cassano è categorico: «Non si può ripartire da Motta. La Juventus ha bisogno di questo profilo d’allenatore»

di RedazioneNews24, ex giocatore, ha parlato di Thiago. L’attacco al tecnico bianconero si tramuta in un invito alla Juve: ecco le sue paroleAntonionon le manda a dire nemmeno questa volta. Nel corso delle frequenze di Viva El Futbol, l’ex giocatore della Roma tra le altre si è espresso così su Thiago. Ecco le sue parole sull’allenatore della Juve.PAROLE – «L’anno prossimo non si può partire da. Allegri? Lo stanno accostando a destra e a sinistra, alla Juve non penso che sarà possibile un suo ritorno. Lahadi un top manager, andando nella direzione che per vincere devi giocare meglio degli altri».Leggi sunews24.com