Caso Ramy e carabinieri scagionati, Fontana: "Sono stati messi alla gogna, basta processi mediatici"

Milano – “Mifatto l'idea che sia una verche si facciano ie le accuse, prima ancora che si sappia qual è la realtà, mettendodue persone che hanno svolto in modo corretto il loro lavoro”. Ha commentato così il presidente della Regione Lombardia Attiliol’esito della perizia che ha escluso il “contatto” tra la pattuglia deie il motorino su cui viaggiavaElgalm, il diciannovenne deceduto a Corvetto nella notte tra il 23 e il 24 novembre 2024 durante un inseguimento. “Credo che bisognerebbe darsi una calmata e cercare di lasciare la possibilità di trarre delle conclusioni. Isempre rigorosamente sbagliati, questi, così come tutti gli altriche vanno prima sui giornali che non nelle aule di un tribunale”.