Caso Garlasco il commento di Roberta Bruzzone su Stasi e Sempio | Cosa può succedere

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ildell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a, torna sotto i riflettori con una nuova svolta investigativa. Dopo anni di processi e la condanna definitiva di Alberto, la Procura ha deciso di riaprire l’inchiesta, mettendo sotto esame Andrea, oggi 37enne, che all’epoca dei fatti era un amico del fratello della vittima. Le nuove indagini si concentrano sull’analisi del dna trovato sotto le unghie di Chiara, per verificare se possa appartenere a.A commentare questa clamorosa riapertura è stata la nota criminologa, intervenuta a Ore 14 su Rai 2. “Sono sicuramente delle tracce interessanti, tant’è vero che non è la prima volta che il nome diemerge in questo”, ha dichiarato, sottolineando che l’ipotesi del coinvolgimento del 37enne non è nuova.