Ilgiorno.it - Caso Farfalle, Maccarani verso il processo. La grande accusatrice Anna Basta: “È un inizio, ma sono felice”

Desio (Monza e Brianza) –e soddisfatta. Si sente così, ex ginnasta di ginnastica ritmica e delledi Emanuela, la responsabile tecnica dell'Accademia di Desio, dove allena le, la Nazionale di ginnastica ritmica. Il motivo? Il fatto che il Tribunale di Monza abbia disposto l'imputazione coatta per, nonostante la richiesta di archiviazione della Procura. “Sicuramente è una decisione che ci vede soddisfatte e che ci rende felici perché dopo due anni e mezzo dove abbiamo vissuto veramente esperienze bruttissime, dove ci siamo anche viste negare sostanzialmente la giustizia, ci ritroviamo in un momento in cui la giustizia sta andando dalla parte della verità". Lo ha detto a margine dell'evento “Giovani europei senza filtri nei social e nella vita”, organizzato a Milano dalla consigliera lombarda pentastellata Paola Pizzighini.