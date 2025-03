Ilfattoquotidiano.it - Caso Diciotti, il penalista: “Ora Salvini rischia anche nel processo Open Arms. La Cassazione ha stabilito che il suo blocco era illegittimo”

Potrebbero arrivare dei guai per l’ex ministro dell’Interno Matteodall’ordinanza dellasul migrante trattenuto sulla nave? “Direi proprio di sì perché si tratta esattamente della stessa storia, quella di migranti trattenuti per troppi giorni su una nave perché, a deciderlo, è stato il ministro dell’Interno”. È questa la convinzione del professor Luca Masera, che insegna diritto penale a Brescia, ed è soprattutto un esperto di diritto dell’immigrazione.Tesi politicamente caldissima la sua. Davvero è convinto che potrebbero ricadere giuridicamente sulla testa dile conseguenze dell’ordinanza delle Sezioni unite della Suprema corte che riconosce al migrante trattenuto illegalmente un corrispettivo economico? Stiamo ai processi in corso. Il ministroè stato assolto in primo grado a Palermo per ildall’accusa di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio.