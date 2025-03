Thesocialpost.it - Caso Diciotti, il penalista Luca Masera: “Ora Salvini rischia anche nel processo Open Arms. suo blocco illegittimo secondo la Cassazione”

L’ex ministro dell’Interno Matteopotrebbe affrontare nuove complicazioni giudiziarie a seguito dell’ordinanza dellariguardante ildel migrante trattenuto sulla naveil professor, esperto di diritto dell’immigrazione, intervistato dal Fatto Quotidiano, il verdetto della Suprema Corte potrebbe avere implicazioni rilevanti per il leader della Lega, in quanto la vicenda presenta analogie con altri procedimenti giudiziari in corso.Leggisi difende: “Conte era d’accordo ma poi.”Il precedente dellae ilL’ordinanza delle Sezioni Unite ha stabilito che un migrante trattenuto illegalmente ha diritto a un risarcimento economico. Una decisione che potrebbe pesare sui processi legati alla strategia adottata daquando era ministro dell’Interno.