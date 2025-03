Ravennatoday.it - Case allagate ed evacuazioni tra Faenza e Brisighella

Assume contorni drammatici l'emergenza maltempo nel Faentino, specialmente legata alla piena del fiume Lamone. Si registra l'allagamento di diverse abitazioni a, dove è stata ordinata l'evacuazione in Via Lamone, Via delle Terme (parzialmente), Via Fornace, Via Canaletta, Via Molino.