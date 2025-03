Ilgiorno.it - Casargo e Margno. Dubbi sui piani di rilancio

“Winter & Summer Alta Valsassina“. Turismo prêt-à-porter in Alta Valsassina, sia per l’inverno, sia per l’estate. L’obiettivo è destagionalizzare, o meglio riuscire ad accogliere i turisti tutto l’anno e rilanciare i comprensori sciistici dell’Alpe di Paglio, 1.400 metri di quota a, e del Pian delle Betulle, 1.400 metri di altezza a, ben al di sotto dei 2mila metri che gli scienziati e i climatologi indicano come la soglia minima per essere certi di avere sufficiente neve durante l’anno affinché un comprensorio invernale sia sostenibile. Diversi gli interventi previsti e in parte già attuati: una nuova seggiovia biposto tra l’Alpe di Paglio e la Cima Laghetto, il livello e la pulizia delle piste da scu, un invaso idrico per raccogliere l’acqua piovana per l’impianto di innevamento artificiale, un nuovo acquedotto di approvvigionamento, un maxi-parcheggio da 100 nuovi posti auto.