Ilgazzettino.it - CasaPound, attesi in 400 al corteo. L?assessora Cristina Piva: «È da vietare»

Leggi su Ilgazzettino.it

PADOVA - L?estrema destra si radunerà domani pomeriggio in corso Milano mentre i variegati mondi della sinistra si daranno appuntamento in serata in piazza Antenore. Le conferme sono.