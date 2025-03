Serieanews.com - Casadei-Inter, scatta la ‘recompra’? Dipende tutto da Frattesi

Cosa bolle in pentola all’? Un ritorno a sorpresa potrebbe riscrivere le gerarchie a centrocampo. Ma prima c’è un addio da sistemarelada(Foto: LaPresse) – serieanews.comCi sono scelte che sembrano facili. E poi ci sono quelle che ti si ripropongono davanti quando meno te lo aspetti, magari sotto forme nuove, ma cariche di significato. Cesareper l’è un po’ così: il ragazzo che hai cresciuto, coccolato, e che un giorno hai deciso di lasciare andare. Per necessità, più che per convinzione.E ora? Adesso che brilla altrove, l’idea di riportarlo a casa si fa strada con forza. Ma perché questa storia abbia un lieto fine serve che qualcun altro faccia le valigie. E quel qualcuno si chiama Davide.Partiamo da qui.