Casa funeraria: cos'è e come sceglierla

Quando una persona cara scompare, dare un ultimo saluto diventa una necessità essenziale a cui è impossibile rinunciare. Si tratta di un momento importante in cui, in qualche modo, ci si congeda dalla persona che è venuta a mancare prima che avvenga il rituale della cremazione o della sepoltura.L’estremo saluto, in passato, veniva dato all’interno dellain cui il defunto era vissuto, allestendo la camera ardente. Oggi i tempi sono cambiati e le case sono sempre meno adatte ad accogliere un momento di questo tipo, dovendo ospitare numerosi visitatori. Proprio da qui nasce l’idea della.Un luogo in cui – nella totale tranquillità e nel massimo comfort – è possibile dare il commiato alla persona scomparsa. Silenzio, accoglienza e un ambiente naturale possono infatti fare la differenza, dando il giusto valore al tempo trascorso per l’ultima volta con il defunto.