Casa a Prima Vista? Vola negli ascolti | ecco quanto ha totalizzato senza precedenti

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“”) Manca più di un mese alla Pasqua e le previsioni parlano di un boom in Italia del turismo di lusso, comparto da 9 miliardi e 13 milioni di presenze confermato anche per il 2025 . E cosa c'è di più glamour del Lago di Como, meta di vip come George Clooney e Brad Pitt, celebrata recentemente da colossi stranieri come New York Times e Cnn che l'han definita «la Dolce Vita lombarda»? Non stupisce che la puntata di martedì dell'ormai popolarissimosia stata ambientata proprio sulle rive del Lario ottenendo ancora ottimi risultati d'ascolto con quasi 800mila spettatori e il 3.6% di share. Il format dell'access prime time di Real Time va in onda da maggio 2023 ed è giunto alla sua quinta edizione.