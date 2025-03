Abruzzo24ore.tv - Caro mensa: aumenti insopportabili e promesse tradite.

Pescara - Le organizzazioni sindacali denunciano: “Scelta ingiusta e divisiva” Ila Pescara è un tema molto discusso soprattutto per gli effetti che produce nelle tasche degli utenti, ma anche per come l’Amministrazione lo affronta, e inoltre rischia di generare una ricaduta anche sulle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati nelle mense. Ci appare profondamente ingiusto che un’Amministrazione agisca per aumentare le tariffe di unascolastica, rendendo la fruizione del pasto, per bambine e bambini impegnati nella scuola dell’obbligo, un elemento disgregante e divisivo. Ci sembra quantomeno imbarazzante che l’Amministrazione assuma impegni formali sul sistema tariffario nella Conferenza dei Capigruppo dello scorso Ottobre 2024, li confermi nel Consiglio Comunale, per poi disattenderli in una riunione di Giunta a fine Febbraio.