Biccy.it - Carlos Diaz Gandia nel cast di Che Tempo Che Fa: “Il mio fidanzato dice che lavoro troppo”

grazie a quel famoso video diventato virale su TikTok ha trovatoanche nella nostra tv. Ad arruolarlo nelè stato Fabio Fazio che lo ha voluto come ospite fisso del Tavolo di CheChe Fa. “L’esperienza con lui è stata molto carina” – ha dichiarato il coreografo a FanPage – “Lui è stato gentilissimo con tutti noi, ci ha detto: ‘Dai, dobbiamo fare qualcosa insieme’. E io ho risposto: ‘Si, let’s go’. Nel miosono sempre stato abituato a stare dietro alle telecamere, ora mi stanno chiedendo di fare tv. È stato scioccante. Sono molto grato che mi apprezzino. (.) Qui mi fermano per strada, mi riconoscono. Non sono abituato, io di solito sono quello che accompagna l’artista. È una cosa un po’ nuova per me”.Grazie a Gaia molte persone si sono interessate alla sua vita professionale.