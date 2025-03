Superguidatv.it - Carlo Conti rinuncia alla conduzione dei David di Donatello 2025: perché? Il motivo e chi lo sostituirà

non condurrà idi. La decisione è legata ai numerosi impegni che lo vedranno coinvolto nei prossimi mesi, tra cui l’imminente debutto del nuovo programma “Ne vedremo delle belle”, in onda in prima serata su Rai 1 dal 22 marzo. Dopo aver condotto i prestigiosi premi legati cinematografici italiani dal 2018, questa volta il presentatore ha scelto dire, nonostante il successo della scorsa edizione.deidiDopo varie settimane di silenzio, attraverso una nota stampa,ha ufficializzato la sua decisione, che era stata già comunicata precedentementeRai e la Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premidi.La suaè dovuta ai troppi impegni televisivi che lo attendono nei prossimi mesi, in particolare il lancio della nuova trasmissione “Ne vedremo delle belle”, prevista per il 22 marzo.