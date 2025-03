Ilrestodelcarlino.it - Cari ragazzi, realizzate un altro sogno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vincere per dare corpo ai sogni di Champions. Bologna-Lazio è un duello cruciale e pure una sfida con sé stesso per il Bologna di Italiano. La solida e talentuosa squadra di Baroni non solo è un passo avanti rispetto ai rossoblù in classifica, ma ha vinto la sfida di andata, complice anche l’espulsione di Pobega. E soprattutto esprime un calcio che miscela tecnica e praticità, fidando su un motore di eccellenza, dove centrocampisti del valore di Rovella e Guendouzi inventano e portano la croce del sacrificio podistico per innescare la velocità di Isaksen e il talento di Zaccagni. Insomma un avversario di alto livello che si batte per quel quarto posto che vale la Champions. Ecco perché Italiano studia a fondo la formazione da opporre alla banda Baroni. Serve una difesa perfetta, coperta da un centrocampo che recupera Freuler e da estremi votati al sacrificio.