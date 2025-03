Laspunta.it - Car free in liquidazione. L’assistenza di Federconsumatori

Con sentenza n. 1/2025 dell’8 gennaio 2025, il Tribunale Ordinario di Torino ha dichiarato l’apertura dellagiudiziale della società CarItalia Srl, operante nel settore del noleggio auto a lungo termine.A seguito della nomina del curatore, è stata inviata una comunicazione a tutti i clienti, rendendo loro nota l’avvenutae segnalando loro che la scadenza dell’RCA obbligatoria per i veicoli noleggiati era scaduta in data 31 dicembre 2024. Gli utenti sono stati quindi invitati a cessare immediatamente la circolazione con i veicoli noleggiati, collocandoli, se possibile, in aree non pubbliche o in luoghi idonei alla conservazione per evitare sanzioni previste dalla legge.“Da tempo assistiamo i cittadini che ci segnalano ritardi nella consegna dei veicoli, mancati rimborsi e un’assistenza clienti a dir poco inadeguata (per citare solo alcune delle criticità emerse): ora la strada che si apre per far valere i propri diritti e ottenere i rimborsi è l’istanza di insinuazione al passivo.