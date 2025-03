Quotidiano.net - Capolavoro pucciniano. In scena c’è ’Tosca’ con Vincenzo Costanzo

Ilditorna sulle scene e vedrà come grande protagonista il tenore. Dopo il recente trionfo nelle celebrazioni per i 125 anni dial Teatro dell’Opera di Roma,torna a interpretare l’appassionato Mario Cavaradossi in una nuova produzione del. Il tenore sarà protagonista al Teatro Goldoni di Livorno (questa sera alle ore 20 e domenica alle ore 16), al Teatro Verdi di Pisa (il 21 ore 20.30 e il 23 marzo ore 15.30) e al Teatro Dante Alighieri di Ravenna (il 28 alle 20.30 e il 30 marzo alle 15.30), portando inun personaggio che ha già saputo rendere con intensità e lirismo, conquistando pubblico e critica. Dotato di un timbro luminoso e avvolgente e di una sensibilità interpretativa fuori dal comune,si conferma tra i più autorevoli interpreti del repertoriodella sua generazione.