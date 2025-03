Juventusnews24.com - Capello promuove l’ex bianconero: «Lui in quella squadra? Io direi di sì soprattutto se la volontà è una…»

Fabio Capello, ex allenatore, promuove la candidatura di un ex allenatore per il Milan: la risposta è categorica e non lascia spazio a dubbi. Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato di un ipotetico passaggio di Massimilano Allegri al Milan. Ecco le sue parole sull'ex Juve.

PAROLE – «Allegri al Milan? Se la volontà – che approvo – è quella di fare un Milan più italiano, direi di sì. Tra i nostri allenatori liberi sulla piazza Max è il migliore. È un vincente e conosce già Milanello, ma anche la Juve, per averla affrontata fino a un anno fa da avversario. Saprebbe, insomma, dove mettere le mani da subito».