Ilnapolista.it - Capello: «Paratici al Milan sarebbe il motore di tutte le decisioni, ma a quel punto, Ibra cosa farebbe?»

Leggi su Ilnapolista.it

Fabioparla delsulle pagine della Gazzetta dello Sport e lo fa partendo dai suoi dubbi«È difficile capirevoglia fare come club. Chi decide? Per esempio, io in questa stagione non ho compreso a fondo il ruolo di Ibrahimovic. Ora che si vuole fare? Leggo della volontà di aggiungere un direttore sportivo. Bene, ma con quali compiti e poteri? Io sono sempre stato abituato una società con posizioni chiare e definite all’interno di un organigramma: un presidente che stanzia il budget, un amministratore delegato o direttore generale che fa rispettare i conti e dà la linea, un direttore sportivo che di concerno con l’allenatore si occupa del lato tecnico. Alper ora mi pare tutto un po’ fumoso, ma vediamo se in estate si farà chiarezza».Leggi anche: Allegri è pronto a dire sì al“senza il minimo indugio”vota per il nome dicome ds «Ecco, uno come, con la sua esperienza e la sua competenza, non verrebbe di certo ao per fare presenza.