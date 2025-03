Ilgiorno.it - Canneto Pavese, presunta frode sui vini: i prosciolti sono cinque

Pavia, 14 marzo 2025 – Si è conclusa ieri l’udienza preliminare per ladel vino alla cantina di. Dei ventitré indagati in totale,statie quattro hanno visto l’accoglimento della domanda di messa alla prova dal gup Pietro Balduzzi, mentre tutti gli altristati rinviati a giudizio. Il dibattimento inizierà il 10 luglio. Secondo le accuse, tra il 2018 e il 2019 sarebbero state immesse in cantina uve differenti da quelle dichiarate nei documenti, producendopoi venduti come Doc, Igt e bio senza però, secondo le accuse, che fossero davvero di quelle tipologie. L’indagine L’inchiesta era partita in seguito a una verifica da parte dell’Ispettorato centrale tutela qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari durante la vendemmia del 2018.