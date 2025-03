Bubinoblog - CANALE 5: AMADEUS SFIDA DE MARTINO CON UN GAME E STRISCIA SI AVVIA ALLA PENSIONE?

La notizia è clamorosa. Secondo una indiscrezione molto autorevole Mediaset valuta sempre più seriamente di mettere in pausala Notizia e lanciare un nuovoshow in access contro Affari Tuoi.Al timone, udite udite, potrebbe esserciin caso di una uscita altrettanto clamorosa da Discovery. Del resto dal 22 marzo ogni sabato sera sarà giudice di Amici, uno dei programmi simbolo di5.Il tutto viene scritto dall’Adnkronos, quindi fonte più che prestigiosa:Sarebbe allo studio l’ipotesi di testare deishow per l’access prime time di5. E diverse società di produzione, da Endemol a Blu Yasmine, da Banijay a Fremantle, starebbero approntando dei numeri zero. (.) Di qui, i professionisti dell’indiscrezione si lanciano ora in un’ipotesi ancora più ardita e cioè che propriopossa essere in futuro, nel caso trovasse un accordo per un exit strategy con Warner Bros Discovery a cui è legato con un contratto per altri tre anni, il conduttore che potrebbe rilanciare con unshow l’access prime time di5, magari in alternanza con Gerry Scotti.