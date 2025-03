Camprincoli | Frassati il San Francesco della Torino bene

Leggi su Liberoquotidiano.it

Come si fa ad essere eroi? Che senso ha oggi parlare di eroismo? Quali sono le azioni che compie un eroe? Sono alcune delle domande che hanno animato il convegno Pier Giorgio. Un cammino di santità, che si è tenuto nella sala Zuccari del Senato, dedicato al suo impegno etico, politico e sociale che sarà canonizzato il prossimo 3 agosto, al termine del Giubileo dei Giovani a Roma. Pier Giorgio, poteva avere il mondo ai suoi piedi e scelse gli ultimi del mondo. Si era dato il nome di “Savonarola”, in quanto terziario domenicano. Qualcuno osò persino chiamarlo Robespierre. Aveva le idee chiare fin dai tempi dell'università quando scelse di iscriversi alla facoltà di Ingegneria mineraria, per comprendere la causa dei minatori, per poterli aiutare e sostenere nella loro battaglia.