Ilcampoonline.it - Campogalliano: Lista Civica 41011 sostiene le nuove Consulte Frazionali

La recente elezione delledi Panzano e Saliceto Buzzalino rappresenta un importante passo avanti per la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del territorio. Il gruppo consiliarecon un Comunicato Stampa ha espresso il proprio sostegno ai nuovi membri eletti, augurando loro buon lavoro e sottolineando il valore di questi organi come strumento per raccogliere le istanze delle frazioni e trasformarle in azioni concrete.Un ponte tra cittadini e amministrazioneha ribadito il proprio impegno nel supportare le, facilitando il dialogo tra i cittadini e l’Amministrazione Comunale. L’obiettivo è quello di favorire il confronto e la realizzazione di progetti che possano portare benefici a tutto il territorio.Il gruppo si è detto disponibile fin da subito a incontrare i nuovi membri per raccogliere idee e proposte, promuovendo un percorso condiviso di crescita e miglioramento per le frazioni coinvolte.