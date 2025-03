Puntomagazine.it - Campo Rom nei pressi di Arzano, Caramiello: quasi terminata l’opera di bonifica

rom: Grazie ad uno sforzo congiunto l’amministrazione die in particolare con la Giunta M5S e PD locale avviatazione di“Finalmente si sta ultimandodidelrom e delle aree limitrofe situate presso la SP1, in prossimità del comune di. Questo importante risultato è frutto di numerosi solleciti e di un dialogo costante che ho avuto con la Città Metropolitana e la Prefettura di Napoli”. Così ha esordito in una nota il deputato M5S Alessandrosulla sulladelRom di.“Ricordo che lo scorso 23 ottobre ho incontrato il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, chiedendo di affrontare questa questione con massima urgenza, attese le condizioni igienico-sanitarie in cui versava la popolazione residente”.