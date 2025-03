Puntomagazine.it - Campo ROM Arzano, quasi terminata opera di bonifica

Leggi su Puntomagazine.it

Caramiello M5S: importante risultato frutto di solleciti e dialogo costante avuto con Città Metropolitana e Prefettura di Napoli “Finalmente si sta ultimando l’didelrom e delle aree limitrofe situate presso la SP1, in prossimità del comune di. Questo importante risultato è frutto di numerosi solleciti e di un dialogo costante che ho avuto con la Città Metropolitana e la Prefettura di Napoli. Ricordo che lo scorso 23 ottobre ho incontrato il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, chiedendo di affrontare questa questione con massima urgenza, attese le condizioni igienico-sanitarie in cui versava la popolazione residente. Così, grazie ad uno sforzo congiunto con l’amministrazione di, e in particolare con la giunta M5S e PD locale, è stato finalmente possibile avviare un’zione dinecessaria per restituire dignità a un territorio segnato da anni di abbandono e degrado: la salute e il benessere dei cittadini devono sempre essere al centro delle nostre attenzioni, e questo intervento rappresenta un passo fondamentale in quella direzione.