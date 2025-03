Sport.quotidiano.net - Campionato Uisp. Quattro turni alla fine del girone. Si definisce la griglia dei playoff

Mancano solo 4 giornatedella fase ine la classifica in vista dei, che premieranno solo le prime otto qualificate, inizia sempre più a prendere forma. In testa si conferma L’Arena Metato campione in carica. Contro il malcapitato Nuovo Mondo Fitness è un 6-0 nettissimo. A referto Bozzi, Di Marco 2, Di Bianco, Pasqualetti e Valentini. "Partita tranquilla con supremazia totale"commenta Gianluca Franchi. A sorpresa il Real Nocchi impone l’1-1 allo Sconvolts. Ventura illude lo Sconvolts che subisce il pareggio, su rigore, con Pasquini. "il pareggio ci può stare" ammette Adriano Pasquini dello Sconvolts. "Grande prestazione, soprattuttoluce del fatto che eravamo rimaneggiati - argomenta Francesco Raffaelli del Real Nocchi -. Siamo però tutti in apprensione per il bruttissimo infortunio capitato al nostro Frambrini, che rischia di aver chiuso qui la stagione".