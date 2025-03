Sport.quotidiano.net - Campionato regionale in vasca corta. Linda Martelli e Alberto Fabbri si aggiudicano i 400 misti di nuoto

sono stati protagonisti nelle finali deldi Categoria in, svoltosi nello scorso fine settimana a Riccione.(Ragazze, primo anno) ha vinto nei 400 metrie si è piazzata seconda nei 200 rana, mentre(Ragazzi, 14 anni) si è aggiudicato i 400e ha ottenuto il terzo posto nei 100 farfalla con un tempo tale da consentirgli la partecipazione ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione. Due ottimi risultati per gli atleti delSub Faenza. Per gli agonisti delle categorie Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi le finali deldi Categoria inproseguiranno sabato e domenica a Carpi. Le gare di domenica (verranno svolte a porte chiuse e saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook fin emiliaromagna).