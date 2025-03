Ilrestodelcarlino.it - Campi fradici, i droni per salvarli: il concime arriva dal cielo

Forlì, 14 marzo 2025 – Non terreni, acquitrini. Trattori fermi. Appezzamenti che non si riescono a lavorare. Pozze d’acqua ovunque negli appezzamenti. E la piante soffocano. E l’agricoltura, per l’ennesima volta, va l’allarme rosso. Gli esperti confermano: “Le piogge che si stanno abbattendo ancora sulla Romagna rischiano di far marcire le coltivazioni, perché provocano problemi di asfissia nei terreni, impossibilità di accesso aiper le pratiche agronomiche e i trattamenti fitosanitari”, sostiene un comunicato di Legacoop. Che fare allora? C’è una soluzione? I. I ragni volanti che ronzano come calabroni potrebbero servire a concimare i terreni, spesso inaccessibili coi trattori data la friabilità del terreno infarcito di pioggia. L’esperimento è già partito a Ravenna. Due casi dicustomizzato per la concimazione della terra agricola.