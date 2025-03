Liberoquotidiano.it - Campi Flegrei, un'altra forte scossa fa tremare la terra: è di nuovo panico

Leggi su Liberoquotidiano.it

Continua alanell'area dei. Unadi terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata, alle ore 19:44, dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a 6 chilometri da Pozzuoli e 8 da Napoli. L'evento è stato localizzato ad una profondità di 3 chilometri. Unache ha seminato ilanche questa ma fortunatamente è durata molto meno di quella che ha terrorizzato gli abitanti la notte scorsa ed anche meno potente, la magnitudo è però di 3.5. Il sisma è stato registrato a 2.8 km di profondità, l'epicentro è quello della4.4 nell'area di via Napoli tra Pozzuoli e Bagnoli. "Lo stato di mobilitazione è una qualificazione prevista dalla legge per consentire interventi con speditezza e la possibilità di usufruire, in alcuni casi, di procedure in deroga.