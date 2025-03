Campi Flegrei nuova scossa di magnitudo 3 5 Protesta contro Piantedosi la paura di restare in casa di notte | corsa ai centri di accoglienza

Leggi su Open.online

Sono centinaia le persone che si stanno dirigendo in queste ore verso il centro didi Bagnoli, tra Napoli e Pozzuoli, epicentro di un terremoto di3.5 poco prima delle 20 di stasera e di un’altra, di4.4 nellatra mercoledì e giovedì. La terra è tornata a tremare poco dopo la fine del vertice dei sindaci dei Comuni nella zona deicon il ministro dell’interno Matteo, dove da mesi continua a intensificarsi l’attività sismica, preoccupando sempre di più i residenti. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, sono molte le persone che non hanno intenzione di rientrare nelle proprie case, dove sono sempre più evidenti crepe e piccoli crolli, che si aggraverebbero nel caso di scosse violente. ScreenshotLe protesteIl terremoto di stasera è stato rilevato dai sismografi dell’Ingv alle 19.