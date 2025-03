Ilfattoquotidiano.it - Campi Flegrei, De Luca: “Vanno sospesi i pagamenti dei mutui”. E assicura: “Ora l’ex base Nato è una struttura di accoglienza permanente”

È iniziato dalla situazione sismica aiil consueto appuntamento video del venerdì di Vincenzo De. Il goverre della Campania ha voluto rre i cittadini che la notte delle scosse hanno cercato riparo dentrodi Bagnoli: “Ora è unadi– ha spiegato – Unaseria, non precaria, e abbiamo deciso come Regione di mantenerla lì in modo, con annessi servizi igienici e anche con la possibilità di usufruire nei prossimi giorni di un servizio di consulenza con gli psicologi impegnati nelle strutture sanitarie. I cittadini devono sapere dove andare e avere un luogo protetto dove ritrovarsi”.Deha poi auspicato che le rate deie dei prestiti per le abitazioni che si trovano nell’area sismica “siano sospese” così come “i contributi previdenziali per le aziende insediate nell’area e nei comuni interessati”.