Campi Flegrei, allarme continuo: nuova scossa di magnitudo 3.5, in molti dormono in auto

Ventiquattro ore dopo lache ha fatto tremare Napoli e i, l’obiettivo era il ritorno alla normalità ma unadi terremoto ha fatto ripiombare nella paura la popolazione nella serata di venerdì 14 marzo. Il sisma di3.5 è stato registrato alle ore 19:44 dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a 6 chilometri da Pozzuoli e 8 da Napoli. L’evento è stato localizzato ad una profondità di 3 chilometri. In tanti sono tornati in strada.di terremoto dopo 24 ore di ‘tregua’Altri non ci sono mai tornati in quanto dopo ladell’altra notte hanno preferito trascorrere la notte ino raggiungere i centri di accoglienza allestiti dai comuni interessati tra Napoli e l’hinterland o trasferirsi momentaneamente dai genitori.