Camorra, estradato in Italia Antonio Pompilio: il 47enne affiliato agli "scissionisti" atterrato a Fiumicino

NAPOLI – Éalle 18:30 a Romaa bordo di un aereo proveniente da Barcellona il.L’uomo, ritenuto appartenente al clan camorristico “Amato – Pagano” c.d., operante nel quartiere Scampia di Napoli, nei comuni di Melito di Napoli (NA), Mugnano di Napoli (NA) e con base logistica in Gricignano d’Aversa è stato preso in consegna dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e dagenti della Polaria.era sfuggito alla cattura durante gli arresti dello scorso 12 novembre effettuati dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli in forza a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia nell’ambito dell’attività di indagine denominata Champions League 2.