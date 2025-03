Unlimitednews.it - Camorra, era evaso a dicembre, estradato esponente del clan Piccolo

ROMA (ITALPRESS) – Nelle immagini dei Carabinieri, il momento dell’arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino, di Antonio Delli Paoli, storicodeldi Marcianise. Ad accompagnarlo gli uomini della Squadra Mobile di Caserta, dei Carabinieri di Marcianise e dell’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea dello scalo romano. Delli Paoli è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Viterbo.L’estradizione è avvenuta in esecuzione del Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, in seguito alla sua evasione dal carcere di Carinola (CE), avvenuta il 302024. Delli Paoli – detenuto dal 12 febbraio 1994 – è sottoposto alla pena definitiva dell’ergastolo per omicidio aggravato dal metodo mafioso. (ITALPRESS).abr/gtr/Unlimited News - Notizie dal mondo