Camminare che passione Corso per ‘walking leader’

I camminatori in riviera sono tanti. Ce ne sono di organizzati, come il gruppo di ‘Cesenatico Cammina’, e ce ne sono di singoli che si vedono tutti i giorni sul lungomare, in centro, in spiaggia, lungo il porto, ai Giardini al Mare, al Parco Levante, nella nuova Ciclovia che collega Cesenatico a Cesena e al Parco di Ponente. Sono appassionati che hanno scelto di praticare uno sport centrato su un’attività fisica soft, ma che desiderano praticare sempre, tant’è che si vedono nelle giornate della bella stagione come nelle settimane fredde d’inverno. Il 15 marzo a Cesenatico si terrà ungratuito per diventare Walking Leader. Le iscrizioni sono già iniziate ed in cabina di regia c’è il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con il Servizio di Medicina dello Sport. Si tratta di undi formazione interamente gratuito, per diventareLeader primo livello’, ovvero un conduttore di Gruppi di cammino per la salute.