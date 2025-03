Inter-news.it - Cambiasso: «Bayern Monaco, partite toste! E due esordi importanti»

Leggi su Inter-news.it

L’Inter ai quarti di finale di Champions League sfiderà il, dopo aver battuto il Feyenoord. Lo scontro contro i tedeschi rievoca bei ricordi nella testa di Esteban, che dagli studi di Sky Sport ha parlato della sfida contro la squadra allenata da Vincent Kompany e dei due primavera che hannoto in nerazzurro.TRA PASSATO E PRESENTE – Inter-Feyenoord finisce 2-1 per i nerazzurri che accedono di diritto ai quarti di finale dove incontreranno il Bayer. L’ex calciatore dell’Inter, Estebansi esprime così sul passaggio del turno: «Ilevoca due bei ricordi. Quello della finale assolutamente, ma anche la rimonta l’anno dopo dove poi siamo stati eliminati dallo Schalke 04. Dopo aver perso a San Siro siamo riusciti a vincere adi Baviera un’impresa per niente facile.