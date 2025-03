.com - Calvin Harris pubblica il nuovo singolo Smoke the Pain Away

Leggi su .com

È disponibile da oggi in radio e in digitalethe, ildiÈ disponibile da oggi, venerdì 14 marzo, in radio e in digitalethe, ildi. Il brano, scritto e prodotto esclusivamente dastesso, segna un importante ritorno alle origini diche qui, dopo diversi anni, torna nelle vesti di cantante, sottolineando la sua continua evoluzione come artista a 360° e il suo costante desiderio di mettersi sempre alla prova a livello creativo.Il brano è un importante passo nell’evoluzione della sua musica, andando oltre le sue radici da DJ per approdare invece in un suo genere senza confini o regole. Ilè così una vera e propria celebrazione della libertà artistica, unendo insieme le influenze del suo passato con un sounded elettrizzante.