Inter-news.it - Calhanoglu, in Inter-Feyenoord i fantasmi del passato! Un errore

Leggi su Inter-news.it

Hakannon ha giocato una delle sue migliori partite e, come in-Monza, anche inha commesso unnon indifferente. IL PUNTO – Gli errori di Hakanin questa stagione ormai si accumulano. E non sono errori che non incidono sui risultati dell’, perché quasi tutti hanno portato a non successi nerazzurri. Fortunatamente nelle ultime due occasioni il turco ha accompagnato alle sue disattenzioni due azioni decisive in positivo. Si tratta delle partite contro Monza e. In campionato il primo tempo diera stato un disastro e da un suo passaggio sbagliato era nato il contropiede di Keita Balde. Nella ripresa si è fatto perdonare con il gol del pari da fuori area., l’ha bisogno di continuità!CHAMPIONS – In Champions League è accaduta la stessa cosa del match col Monza.