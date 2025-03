Internews24.com - Calendario Inter Serie A 2024/25: ufficiali date e orari di anticipi e posticipi dalla 31^ alla 33^ giornata: si gioca anche a Pasqua!

di Redazione/25:zzate lee glidi31^33^: tutti i dettagliLa LegaA, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato quelle che saranno lee glidelle sfide di campionato del 31°, 32° e 33° turno. Spicca, in merito33^, come siano state fissate ben 3 partite nel giorno di domenica 20 aprile (nonché la domenica di), tra le quali c’èla stessa. Per la 31^, la squadra di Simone Inzaghi sarà ospite del Parma sabato 5 aprile alle ore 18. Nella 32^, i nerazzurri ospiteranno il Cagliari a San Siro sabato 12 aprile alle 18. Infine, come anticipato, nella 33^i nerazzurri sfideranno il Bologna al Dall’Ara domenica 20 aprile alle ore 18.