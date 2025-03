Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, gli azzurri bloccano un giovane dell’Empoli per giugno: ecco di chi si tratta

Leggi su Calcionews24.com

, glihanno chiuso con l’Empoli per ilMarianucci: i dettagli dell’accordo +Il, nonostante sia impegnato nella lotta scudetto con Inter ed Atalanta, si sta già muovendo in maniera concreta sul mercato in vista dell’inizio della prossima stagione. Gli, infatti, hanno già bloccato undifensore dalle ottime prospettive. Secondo .