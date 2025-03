Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, accordo confermato: si attende solo l’annuncio ufficiale

Leggi su Spazionapoli.it

Mentre prosegue la corsa scudetto per il, Manna è già a lavoro per la prossima finestra di mercato: tutto fatto per il difensoreIlsi muove con largo anticipo sul mercato e ha chiuso un altro colpo in prospettiva. La notizia arriva direttamente da Alfredo Pedullà, che ha svelato come ilabbia ormai definito l’affare.La società azzurra ha infatti trovato l’per Marianucci, difensore classe 2004, considerato uno dei giovani più promettenti nel suo ruolo. Il giocatore è stato preso, non“bloccato”, e l’operazione si aggira intorno ai 9 milioni di euro. Ora mancal’ufficialità, ma Marianucci sarà un nuovo giocatore azzurro a partire dall’estate., colpo in prospettiva: mancanole firme per MarianucciL’operazione non è nata all’improvviso. Già a fine febbraio, il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, aveva ammesso che erano in corso contatti con Aurelio De Laurentiis.