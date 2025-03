Calcionews24.com - Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono Hancko ma attenzione a quel club e all’obiettivo da raggiungere: le ultime sul difensore del Feyenoord

, l’operazione diventa sempre più difficile: idevono centrarel’obiettivo e devono anticipare l’interesse dila big europea E’ sempre più difficile per laarrivare a David. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset nell’edizione odierna, i, per poter acquistare ildel, dovranno per forza qualificarsi alla prossima edizione .