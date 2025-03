Calciomercato.it - Calciomercato Juventus: beffa Nico Paz, Inter spiazzata

Leggi su Calciomercato.it

Tutti voglionoPaz. Il centrocampista in forza al Como ha stupito tutti alla sua prima stagione di Serie A tanto da scatenare un’asta in estate. Le ultime sul futuro dell’argentino.Mercato: scatta l’asta perPazDove giocheràPaz nella prossima stagione? Il centrocampista è stato acquistato dal Como in estate, ma il Real Madrid vanta un diritto di recompra da 9 milioni di euro. Una clausola che molto probabilmente verrà esercitata dai Blancos visto che il valore del fantasista spagnolo naturalizzato argentino si è impennato negli ultimi mesi.PazLo sa bene lache ad inizio stagione aveva già provato a muoversi perPaz scontrandosi con le difficoltà di una trattativa che si annuncia complicatissima. Ad oggi il club in pole per il calciatore sembrerebbe essere l’Inter ma non sarà facile per i nerazzurri arrivare al calciatore visti i tanti club ed intermediari coinvolti e la concorrenza.