Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: non solo Cambiaso. Guardiola interessato ad un altro big bianconero? L’indiscrezione proveniente dalla Spagna, ultimissime

di RedazionentusNews24: nonnella lista del Manchester City. Pepad unbigSecondo quanto riferito da Fichajes.net, Pepavrebbe messo nel mirino unbig delper rinforzare il suo Manchester City, dopo che già a gennaio le sirene su Andrearisuonavano forti.Trattasi di Michele Di Gregorio, arrivato la scorsa estate indal Monza in prestito con obbligo di riscatto (già scattato). Tuttavia, però, non è assolutamente in programma una vendita del portiere da parte dellantus.Leggi suntusnews24.com