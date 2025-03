Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Il club riflette su Taremi ed elabora il piano per il futuro di Pio Esposito. Sfuma la pista Kimmich?

di RedazioneEcco tutte le trattative di: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiIlnon dorme mai. La politica deltiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissimein tempo reale.Indice dei ContenutiUltimissime– VENERDI’ 7 MARZOUltimissime– GIOVEDI’ 6 MARZOUltimissime– MERCOLEDI’ 5 MARZOUltimissime– DOMENICA 9 MARZOUltimissime– SABATO 8 MARZOUltimissime– Giovedì 6 MARZOUltimissime– Mercoledì 5 MARZOUltimissime– MARTEDI’ 4 MARZOUltimissime– LUNEDI’ 3 MARZOUltimissime– DOMENICA 2 MARZOUltimissime– SABATO 1 MARZOUltimissime– VENERDI’ 28 FEBBRAIOUltimissime– GIOVEDI’ 27 FEBBRAIOUltimissimeUltimissime– GIOVEDI’ 13 MARZO, ilsuldell’iraniano: in estate può essere addio?, ilsuldell’iraniano: in estate può essere addio? Il punto sugli scenari per i nerazzurridefinitivamente la? Ufficiale il rinnovo col Bayern Monaco: c’è l’annunciodefinitivamente la? Ufficiale il rinnovo col Bayern Monaco: c’è l’annuncio della squadra bavareseMercato, ilgetta le basi per il rinnovo di Pio: ildelper ilMercato, ilgetta le basi per il rinnovo di Pio: ildelper ildell’attaccante classe 2005Ultimissime– MERCOLEDI’ 12 MARZOArda Guler, la voce dalla Spagna fa sognare i tifosi: può aprirsi quello scenario in estate col Real Madrid!Arda Gulerè l’ultima voce di, in estate col Real Madrid può aprirsi quel particolare scenario, ecco di cosa si tratta, la rivelazione dell’osservatore: «Ai nerazzurri piace lui, vale circa.