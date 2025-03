Internews24.com - Calciomercato Inter, i nerazzurri osservano con attenzione il talento della Ligue 1: su di lui anche Juventus, Barcellona e Bayern

di Redazione, la società nerazzurra mette nel mirino uno dei maggiori talenti1: su di luiIlsi infiamma in vistasessione estiva. La società nerazzurra, infatti, ha messo nel mirino ildel Lille Jonathan David. Il canadese ha realizzato quattordici gol in campionato e ha segnato nove reti nella sua prima apparizione in Champions League, posizionandosi come uno dei calciatori più ricercati del mercato estivo. L’attaccante, il cui contratto scade nel 2025, non prevede il rinnovo e avrà quindi l’opportunità di trasferirsi a costo zero, e questo ha attirato l’esse di molte squadre in Europa. L’ha già espresso tante attenzioni per il giocatore, rendendo questa operazione particolarmente vantaggiosa data la sua disponibilità come svincolato, simile a quanto accaduto con altri giocatori in passato.