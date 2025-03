Internews24.com - Calciomercato Inter, doveva essere lui il vice Lautaro. Ecco di chi si tratta

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il club nerazzurro aveva individuato ilproprio lui.di chi si sta parlandoIlha sempre tenuto d’occhio un profilo che attualmente sta facendo bene in un altro club nerazzurro sponda Bergamo. Il giocatore in questione è Retegui, tra i desideri di Marotta e Ausilio c’è sempre stato quello di far vestire all’attaccante la maglia del club di Viale della Liberazione. La prospettiva era quella di investirlo del ruolo di, con delle analogie al ruolo avuto dal Toro nel primo anno italiano quando Mauro Icardi era il titolare. Una serie di vicissitudini non hanno fatto sì che il colpo si concretizzasse, tra queste le problematiche inerenti al budget e la mancata cessione di Correa e Arnautovic che hanno fatto protendere l’ad acquistare Taremi a parametro zero come riporta