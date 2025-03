Calciomercato.it - Calciomercato, accordo con Osimhen da mesi: un altro club beffa la Juve

Dove giocherà Victornella prossima stagione? L’attaccante nigeriano si è trasferito in Turchia al termine dell’ultimoestivo, ma tra pochiil tormentone potrebbe ricominciare.ha già detto “sì”:ta?Lantus vuole Victor. Ilbianconero, non è un segreto, si starebbe muovendo con forza per riportare l’attaccante nigeriano in Italia., che ha già lavorato con l’uomo mercato dei bianconeri Giuntoli, è attualmente di proprietà del Napoli ma in prestito al Galatasaray dove percepisce uno stipendio da 10 milioni di euro a stagione. Una cifra elevatissima, anche per le casse dellantus, ma alla portata dei bianconeri soprattutto se lain estate cedesse Vlahovic (che oggi ne guadagna 12 di milioni).Tuttavia, prima del passaggio ai turchi del Galatasaray, Victorha rinnovato il proprio contratto con il Napoli per un ulteriore stagione in maniera tale da permettere agli azzurri di non dover “svalutare” l’attaccante dopo un anno lontano dalla Serie A.