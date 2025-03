Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. Poggibonsi, Borri lancia la sfida: "La vittoria di Orvieto deve darci il giusto slancio. Vogliamo chiudere bene»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nelladi, è tornato a indossare la maglia da titolare dopo aver messo in archivio un periodo non semplice sul piano fisico. Adesso Federico(nella foto) è pronto a fornire il suo contributo alnella fase decisiva del cammino dellaD. "Allo stadio Luigi Muzi – osserva il difensore – abbiamo ottenuto il successo in una gara con in palio punti doppi. E per giunta in una trasferta ostica. Era un bel banco di prova al termine di una settimana dal sapore particolare, considerato il cambio di allenatore deciso dalla società. Siamo riusciti a esprimerci in maniera maschia, senza correre seri rischi di capitolazione. Per il resto, bravi ad approfittare di una disattenzione dei padroni di casa". Unache si unisce alla sosta del torneo. "Speriamo di ricevere ilanche a livello emotivo, dall’esito favorevole sul campo di gioco.